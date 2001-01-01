Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере КомличенкоВести.Ru 06:21

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко. Официально сделка будет оформлена до конца недели. Об этом сообщает Чемпионат.Com.
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«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка будет оформлена официально.
Чемпионат05:26

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Мещеряков оценил вероятность трансфера Комличенко

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Мещеряков – о переговорах с Комличенко: Запросы сторон выходят за пределы допустимого

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«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

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«Локомотив» договорился о переходе форварда чешского клуба

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В «Локомотиве» назвали требования футболиста Комличенко выходящими за пределы разумного

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«Спартак» пытался увести Комличенко у «Локомотива»

Metaratings04:59
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Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
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Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле

Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.
Обновлено в 09:00
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Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве

Обновлено в 06:54
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
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Продажи автомобилей Mitsubishi в России выросли в июле на 10%

Обновлено вчера в 07:46
Политика

США заблокировали в своих учреждениях активы правительства Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку финансов, собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции.
Обновлено в 01:36
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Происшествия

Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Более половины жителей России боятся ядерной войны

Более половины россиян заявили, что в определенной степени опасаются ядерной войны.
Обновлено в 07:51
Политика

Зеленский назначил нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 14:32
Общество

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди.
Обновлено в 08:18
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Футбол

Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените»

Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 05:00
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 08:26
Интернет

Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров

Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
Обновлено в 07:53
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару

Обновлено в 03:56
Спорт

Валиева чисто исполнила четверной тулуп на прокатах

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто исполнила четверной тулуп на прокатах фигуристов юниорской сборной России.
Обновлено в 09:12
Футбол

Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Происшествия

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой

В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие

Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России

Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
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Путин провёл заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»

Обновлено в 07:53
Общество

Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах

Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Политика

Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено в 06:54
Путешествия

Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума

Обновлено в 06:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском

При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 08:27
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