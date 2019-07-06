Футбол

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское времяSport24.ru вчера в 20:35

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
В субботу, 6 июля, «Локомотив» выиграл Суперкубок России, одержав волевую победу над «Зенитом» со счетом 3:2. Таким образом, по количеству трофеев в российское время «Локомотив» сравнялся со «Спартаком» — по 14.
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«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по количеству трофеев в российское время

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