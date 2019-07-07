В субботу, 6 июля, «Локомотив» выиграл Суперкубок России, одержав волевую победу над «Зенитом» со счетом 3:2. Таким образом, по количеству трофеев в российское время «Локомотив» сравнялся со «Спартаком» — по 14.

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское время

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