Футбол

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское времяSport24.ru вчера в 20:35

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
В субботу, 6 июля, «Локомотив» выиграл Суперкубок России, одержав волевую победу над «Зенитом» со счетом 3:2. Таким образом, по количеству трофеев в российское время «Локомотив» сравнялся со «Спартаком» — по 14.
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«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российской истории

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«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по количеству трофеев в российское время

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«Локомотив» сравнялся со «Спартаком» по количеству трофеев в российское время

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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