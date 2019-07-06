Футбол

«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское времяЕженедельник Футбол 03:44

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
В рамках Суперкубка России "Локомотив" обыграл "Зенит" (3:2). Команда Юрия Семина установила для себя важное достижение. Для «железнодорожников» нынешний Суперкубок — 14 трофей в российской истории.
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