Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в "Локомотив" на правах аренды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мариу близок к переходу из «Интера» в «Локомотив» на правах аренды

Sport24.ru08:18

Жоау Мариу перешёл в «Локомотив», зачем португалец нужен российскому клубу

Чемпионат11:33

Юрий Семин: «Жоау Мариу? Хорошему игроку мы всегда место найдем»

Спорт-Экспресс10:52

«Хорошему игроку в „Локомотиве“ всегда место найдется». Юрий Семин — о возможном трансфере Мариу

Матч ТВ11:40

Хавбек «Интера» близок к переходу в «Локомотив»

Газета.Ru08:29

Семин о Мариу: «Когда появится в команде, выскажусь»

Sports.ru11:11

Источник: Хавбек «Интера» в шаге от перехода в «Локомотив»

Sport.ru08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7

Коммерсантъ вчера в 03:50
Космос

Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян

Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Дни24 вчера в 04:56
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Экономика

Путин обеспокоился низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

REGNUM 06:24
Политика

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.
Газета.Ru 11:37
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия

СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Российская газета 10:36
Общество

ФБК: подмосковную дачу вице-мэра Москвы Александра Горбенко за 500 миллионов рублей засекретили

Что еще известно: Александр Горбенко работает заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам региональной безопасности и информационной политики.
Snob.ru 12:06
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Музыка

Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи

Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия

РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Общество

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes

Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.
ТАСС 11:19
Кино

Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма

Известия 10:28
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Музыка

Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Политика

На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Общество

Покрас Лампас согласился убрать граффити в виде креста в Екатеринбурге

РБК 10:43
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Политика

Премьер-министр Ингушетии подал в отставку

В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев.
REGNUM 09:17
Наука

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Капитал страны 12:07
Происшествия

В Петербурге эвакуировали больницу университета Мечникова

Gazeta.SPb 08:18
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Политика

За заслуги перед Отечеством: Красина наградили орденом

Замглавы МИД РФ имеет и другие награды Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин указом российского лидера Владимира Путина награжден орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.
SM News 11:00
Политика

Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное