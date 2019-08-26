Футбол
РИА Новости«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в "Локомотив" на правах аренды.
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