«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериалеNews.ru 09:31

Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа». Видеоролик доступен на канале «красно-зелёных» в YouTube.

«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериале

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