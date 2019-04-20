Футбол

«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериалеNews.ru 09:31

Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа». Видеоролик доступен на канале «красно-зелёных» в YouTube.
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«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериале

News.ru09:31

«Локомотив» показал ролик с «вечно молодым» Сёминым перед дерби с ЦСКА

Чемпионат08:47

«Локомотив» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа»

Советский спорт08:25

«Локо» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа». В главной роли — Семин

Sport24.ru08:04
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Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака

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Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
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Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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Участники ЯМЭФ подписали соглашений на 215 млрд рублей

Обновлено в 08:34
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
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Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

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Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Космос

Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами

В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей

Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.
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У берегов России нашли немецкую подлодку

В Русское географическое общество поступила информация о возможном нахождении немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны на берегу Карского моря на полуострове Таймыр.
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Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
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Происшествия

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Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Футбол

Аршавин надеется, что Кокорин выйдет на свободу прямо в зале суда

Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
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Общество

Синоптики обещают жителям Москвы потепление на следующей неделе

Обновлено вчера в 13:09
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
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Саша Савельева рассказала, почему выглядит, будто не рожала

35-летняя певица Саша Савельева, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, почему выглядит так, будто не рожала.
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
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На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
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