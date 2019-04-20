Футбол

«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериалеNews.ru 09:31

Локомотив — ЦСКА
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Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа». Видеоролик доступен на канале «красно-зелёных» в YouTube.
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Болельщики эффектно проводили «Локомотив» на матч с ЦСКА

Газета.Ru10:32

Эффектные проводы «Локомотива» на матч с ЦСКА. Видео

Спорт-Экспресс10:19

«Локомотив» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа»

Советский спорт08:25

Онлайн-трансляция матча «Локомотив» — ЦСКА: видео, фото, текст

Sport24.ru10:14

«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Чемпионат09:00

«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериале

News.ru09:31

Локомотив - ЦСКА: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:21
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Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
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Обновлено в 09:31
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Обновлено в 10:25
Политика

В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Общество

В России разрешат частные кладбища

Предполагается, что кладбища разрешат разбивать только на условиях государственно-частного партнерства.
Обновлено вчера в 01:03
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Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
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Полицейские устроили драку в московском баре

Обновлено в 08:42
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Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
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В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
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Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

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Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
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Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

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Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще раз

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Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
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