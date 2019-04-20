Футбол
«Локомотив» анонсировал матч против ЦСКА, как в сериалеNews.ru 09:31
Московский «Локомотив» анонсировал матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в стиле сериала «Молодой папа». Видеоролик доступен на канале «красно-зелёных» в YouTube.
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Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
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Армия и оружие
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Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
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Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
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Политика
В Австрии оценили ущерб от санкций против России
Экономические санкции против России нанесли огромный ущерб бизнесу в Австрии и в Европе в целом.
Обновлено в 10:25
Политика
В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Общество
В России разрешат частные кладбища
Предполагается, что кладбища разрешат разбивать только на условиях государственно-частного партнерства.
Обновлено вчера в 01:03
Экономика
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Происшествия
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Обновлено в 10:12
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
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Полицейские устроили драку в московском баре
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Политика
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Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Политика
Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
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Авто
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Экономика
Пенсионный возраст в РФ могут повысить еще раз
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Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
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В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
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Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
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Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
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