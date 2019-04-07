Футбол
Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru 02:59
Эдер
|14′
Хвича Кварацхелия
|39′
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
21
Кварацхелия
7
Крыховяк
6
Баринов
59
Миранчук
24
Эдер
11
Миранчук
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев в преддверии матча команды с "Локомотивом" оценил игру "сине-бело-голубых". Дело даже не в результатах, они могут быть вполне удовлетворительными, но вот качество игры вызывает огромные вопросы. Говорят, что проблемы создаёт пауза на матчи сборных.
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