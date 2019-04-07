Футбол

«Локомотив» — «Зенит»: аналитики назвали фаворита матча 22-го тура РПЛЧемпионат 04:00

Локомотив — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча состоится 7 апреля, начало — в 19:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 2.65.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Букмекеры определили фаворита в матче «Локо» и «Зенита»

Нева Спорт07:39

«Локо» — «Зенит»: ставите на ничью?

Sportbox.RU05:54

Если верить статистике, Семин снова остановит Питер. Прогнозы на «Локомотив» — «Зенит»

Sport24.ruвчера в 20:15

Букмекеры назвали фаворита матча «Зенит» - «Локомотив»

Vprognoze.ru06:33

«Локомотив» — «Зенит»: повышенные коэффициенты на матч 22-го тура РПЛ

Чемпионат08:00

Прогноз Егора Титова на матч «Локомотив» - «Зенит»

Sport.ru08:28

Оптимистичный прогноз Дмитрия Булыкина на матч лидеров «Локомотив» – «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Армия и оружие

США временно вывели военный контингент из Ливии

Обновлено в 07:09
Транспорт

ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы

Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ

В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:45
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Общество

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
Футбол

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Футбол

«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2

Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:52
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

Обновлено в 01:21
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Происшествия

Небольшое судно обрушило мост в Бразилии

Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Авто

Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4

Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На красной ветке метро Москвы восстановили движение после задымления

Обновлено в 07:37
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Хоккей

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России

Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Эвелину Бледанс растрогало поздравление «особенного» сына

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на днях отметила свое 50-летие.
Обновлено в 08:22
Общество

Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек

Согласованный митинг против строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Архангельской области, строительства полигона на станции Шиес Ленского района и ввоза ТКО из других регионов страны собрал в Северодвинске около 2,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:11
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное