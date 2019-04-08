Футбол
Локомотив — Зенит 1:1Чемпионат вчера в 13:51
Эдер
|14′
Хвича Кварацхелия
|39′
|46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
|46′
|49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
|53′
|54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
|61′
|62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
|69′
Мацей Рыбус
|79′
|79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
|82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
|84′
|89′
Вильмар Барриос
|89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хёведес
4
Фернандеш
7
Крыховяк
6
Баринов
59
Миранчук
9
Смолов
11
Миранчук
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
33
Эрнани
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
В матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матча арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Счёт был открыт на 54-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ракицкий, гениально! Украинский защитник «Зенита» снова забил, но «Локо» отыгрался
Советский спортвчера в 14:09
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Отрыв от «Краснодара» сократился до 4 очков
Sports.ruвчера в 12:00
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено 06 апреля в 17:48
Транспорт
Новые остановки в Челябинске могут снести. Решение доверят жителям
Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня во время встречи с журналистами сообщил, что некоторые остановочные комплексы будут меняться.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине
Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Зверское ограбление и мучительная смерть: Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино
Хотя многие коллеги считали, что муж вынудил звезду оставить кино, сам Хштоян пояснял, что актриса просто перенасытилась этим и могла вернуться в любой момент.
Обновлено в 01:14
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России
Самыми продаваемыми машинами с кузовами «купе» и «кабриолет» стали Mercedes-Benz E-Class и BMW 4-Series.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Президенты России и Турции проведут переговоры в Москве
Президенты России и Турции проведут переговоры в Москве. Как ожидается, одной из ключевых тем будет ситуация в Сирии.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Кучерова считают лучшим игроком НХЛ
Защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов считает, что форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Региональные прокуратуры объяснили отмену рэп-концертов решением самих организаторов
По итогам организованного Молодежным парламентом круглого стола с участием рэперов, который прошел в Госдуме 6 декабря, Выборный направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить указанные случаи.
Обновлено в 01:23