Футбол

Локомотив — Зенит 1:1Чемпионат вчера в 13:51

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
В матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матча арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Счёт был открыт на 54-й минуте.
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