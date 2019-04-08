Локомотив — Зенит 1:1Чемпионат вчера в 13:51

В матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матча арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Счёт был открыт на 54-й минуте.

Транспорт Новые остановки в Челябинске могут снести. Решение доверят жителям Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня во время встречи с журналистами сообщил, что некоторые остановочные комплексы будут меняться.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Экономика Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».

Общество Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.

Происшествия В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.

Шоу-бизнес Зверское ограбление и мучительная смерть: Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино Хотя многие коллеги считали, что муж вынудил звезду оставить кино, сам Хштоян пояснял, что актриса просто перенасытилась этим и могла вернуться в любой момент.

Хоккей «Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.

Здоровье Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Армия и оружие Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.

Наука В Перу нашли останки древнего четвероногого кита Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.

Экономика «Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».

Политика Президенты России и Турции проведут переговоры в Москве Президенты России и Турции проведут переговоры в Москве. Как ожидается, одной из ключевых тем будет ситуация в Сирии.

Хоккей Кучерова считают лучшим игроком НХЛ Защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов считает, что форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Путешествия В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.

Экономика СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100 В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Политика ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».