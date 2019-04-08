Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в ЧеркизовеМИР 24 вчера в 14:51

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Черкизове и закончилась со счетом 1:1. Первый мяч забил со штрафного удара защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.
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