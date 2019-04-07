Футбол

Локомотив — Зенит 1:1РИА Новости 13:53

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Себастьян Дриусси
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с санкт-петербургским "Зенитом" в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:1. У "Зенита" мяч со штрафного забил Ярослав Ракицкий (54-я минута), у хозяев отличился Владислав Игнатьев (61).
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