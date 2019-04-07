Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»Форпост Северо-Запад 11:54
Эдер
|14′
Хвича Кварацхелия
|39′
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
21
Кварацхелия
7
Крыховяк
6
Баринов
59
Миранчук
24
Эдер
11
Миранчук
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Петербургская и московская футбольные команды встретятся в столице. В воскресенье, 7 апреля, стал известен стартовый состав «Зенита» на игру в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
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