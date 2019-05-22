«Локомотив» — «Урал»: Миранчуки, Смолов и Фернандеш сыграют с первых минутЧемпионат 10:14

Стали известны стратовые составы «Локомотива» и «Урала» на финальный матч Кубка России. Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Локомотив» — «Урал»: Миранчуки, Смолов и Фернандеш сыграют с первых минут

Экономика Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.

Политика Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Технологии Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Происшествия Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца Сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщил журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

Здоровье Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса» Во Владимирской области сотрудникам Курловской районной больницы на 10% понизили начисленную зарплату из-за финансовых проблем учреждения.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Авто Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.

Политика На Би-би-си выйдет шоу с кукольным Путиным в роли ведущего Британцев возмущает такая передача. Один из телеканалов «Би-би-си» запустил шоу с анимированным президентом России Владимиром Путиным.

Общество Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.

Происшествия В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.

Авто В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Наука Ученые выяснили, как слепые люди узнают о внешности животных Для проведения исследования ученые выбрали 20 слепых и 20 зрячих людей и попросили их по-разному сгруппировать различных животных: от большего к меньшему, от высокого к низкому, по текстуре кожи (мех, чешуя и так далее), форме и цвету.

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Здоровье Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.

Спорт Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.

Происшествия Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.

Технологии Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.