Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».

Экономика Названы российские регионы с наибольшей долей среднего класса Доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе страны не превышает 20% от общей численности населения, при этом в Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего около 2%.

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Политика Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.

Происшествия На Урале нашли свалку уголовных дел Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Политика Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Армия и оружие В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».

Наука Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.

Политика Нетаньяху впервые за 20 лет прилетит в Киев Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочего визита в Киев проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших от рук нацистов в годы ВОВ.

Политика Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Происшествия Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.

Общество «Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.

Футбол «Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».

Интернет Пользователи сообщили о сбоях в работе Google Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Технологии Лапка помощи Команда программистов в Новороссийске запустила мобильное приложение "Лапки", где можно оперативно поместить объявление о пропаже любимого питомца или сообщить о найденном животном.