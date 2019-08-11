Футбол

Локомотив — Урал 4:0Матч ТВ 09:24

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Тимур Сулейманов
85′
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».
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Юрий Сёмин
Футболист
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