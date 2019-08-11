Футбол

Локомотив — Урал 4:0Вести.Ru 11:20

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Тимур Сулейманов
85′
В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на второе место.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Разгром по делу. «Локомотив» уверенно переиграл «Урал» в матче пятого тура РПЛ

ТАСС14:59

Видеообзор разгромной победы «Локомотива» в матче РПЛ с «Уралом»

Чемпионат16:11

Алексей Миранчук: «В раздевалке Юрий Павлович сказал, что 2:0 - опасный счет»

Спорт-Экспресс11:54

Бьют маленьких и беззащитных, «Локомотив» размазал «Урал». Видео всех голов

Sport.ru12:29

Нужен ли Рибери такому «Локомотиву»?

Советский спорт11:45

Алексей Миранчук: «В перерыве Семин сказал жесткую речь, что 2:0 — опасный счет»

Матч ТВ13:17

«Локомотив» — «Урал» — 4:0. Супергол Крыховяка в видеообзоре матча 5-го тура РПЛ

Sport24.ru12:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено в 02:50
Волейбол

Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 14:06
Музыка

Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом

Обновлено в 06:03
Происшествия

Сотрудники «Росатома» пытались предотвратить взрыв на полигоне

Обновлено в 16:20
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Футбол

Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»

Болельщики "Пари Сен-Жермена" выкрикивают оскорбления в адрес форварда команды Неймара на матче чемпионата Франции по футболу с "Нимом", сообщает L'Equipe.
Обновлено в 15:48
Теннис

Теннисист Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Обновлено в 17:27
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью

Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Ид аль-Адха в Иерусалиме: на Храмовой горе произошли столкновения

Израильская полиция сегодня, 11 августа, применила спецсредства для разгона стихийной акции протеста палестинцев в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
Обновлено в 05:46
Политика

Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Космос

Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.
Обновлено вчера в 05:29
Гаджеты

BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р

Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала

О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи»

ЦСКА снова потерял очки в домашнем матче и сейчас занимает второе место в таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локомотивом», «Краснодаром» и «Арсеналом» — у них по 10 очков.
Обновлено в 14:39
Гаджеты

Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук

Обновлено в 04:15
Политика

Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В Минобороны анонсировали скорое завершение испытаний Су-57 и МиГ-35

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Наука

Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam

Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Обновлено в 11:46
Музыка

Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов

Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Авто

Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку

Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное