Футбол

Локомотив — Урал 4:0Вести.Ru 11:20

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Timur Suleymanov
85′
В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на второе место.
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