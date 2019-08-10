Футбол
Локомотив — Урал 2:0 (2-й тайм)О чем говорит Смоленск вчера в 06:07
|16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
|17′
Федор Смолов
|19′
Рифат Жемалетдинов
|29′
|36′
Роман Емельянов
|46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
|50′
Денис Поляков
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
19
Поляков
44
Егорычев
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
57
Фидлер
17
Димитров
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный матч пройдет в Москве Смоленск, 10 августа. Судья из Смоленска Николай Волошин назначен главным арбитром встречи «Локомотив» — «Урал».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
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