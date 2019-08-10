О чем говорит Смоленск

О чем говорит Смоленск

О чем говорит Смоленск

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Происшествия Человек погиб после обрушения в шахте Якутии Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.

Общество Аспирант из ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Политика Ницой сказала, что уничтожит Украину Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.

Происшествия В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Политика Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа «18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях», — сказано в заявлении пресс-службы .

Армия и оружие Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Происшествия На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны.

Футбол Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака» Сообщается, что гендиректор клуба Томас Цорн уже вылетел во Францию для переговоров.

Футбол Моуринью назвал второй состав «МанСити» претендентом на победу в АПЛ Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал четыре команды, которые являются фаворитами в стартовавшем чемпионате Англии по футболу.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Политика Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".

Происшествия Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-й горбольницы в тяжелом состоянии.

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

Экономика Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.

Футбол Почеттино дал оценку игре Ндомбеле в матче с «Астон Виллой» Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает по поводу игры новичка команды Танги Ндомбеле в матче первого тура Английской премьер-лиги против "Астон Виллы", закончившегося победой "шпор" со счетом 3:1, передает Sky Sports.