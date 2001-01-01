Футбол

Локомотив — Урал 1:0Коммерсантъ 13:22

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, сегодня
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:0 (Баринов, 27). Финальная игра Кубка впервые в истории проходила в Самаре.
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