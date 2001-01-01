Локомотив — Урал 1:0Коммерсантъ 13:22

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:0 (Баринов, 27). Финальная игра Кубка впервые в истории проходила в Самаре.

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