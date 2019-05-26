Тарасов заменил травмированного Кверквелию и сам получил повреждениеЧемпионат 07:40

На 17-й минуте защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия получил травму. Вместо грузинского игрока на поле вышел полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Однако через 12 минут российский хавбек также получил повреждение и не смог продолжить игру.

Тарасов заменил травмированного Кверквелию и сам получил повреждение

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