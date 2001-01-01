Футбол
«Локомотив» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 16:30Чемпионат 07:05
Сегодня, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Тамбов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Вандалы изрисовали краской памятник генералу Ватутину в Полтаве
Неизвестные осквернили памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Полтаве.
Обновлено в 10:10
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Политика
Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Галкин обнаружил сокровище на пляже Юрмалы
Максим Галкин обнаружил сокровище в песке на пляже Юрмалы. Соответствующее фото артист разместил в Instagram.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Политика
Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду
Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзитполов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии «огромным уроком»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев назвали пребывание в колонии уроком.
Обновлено в 10:35
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Футбол
Новичок «Краснодара» снялся в клипе партнера по сборной Нидерландов
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена поучаствовал в записи клипа на сингл «Fall Back» нападающего «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
Обновлено в 11:50
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Польша планирует модернизировать свои танки Т-72
Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут.
Обновлено в 10:37
Футбол
Главный тренер «Тамбова» отреагировал на поражение от «Локомотива»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:59
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54