Футбол

«Локомотив» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 16:30Чемпионат 07:05

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
Сегодня, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Тамбов».
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«Локомотив» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 июля в 16:30

Чемпионат08:15
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