Сегодня, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Тамбов».

Политика Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика Зеленский описал будущую коалицию в Раде Президент Украины Владимир Зеленский отказался создавать в Верховной Раде коалицию со «старой властью», передает ТАСС.

Экономика Россиян предупредили о резком подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

Автоспорт В «Ред Булле» сообщили о кредите доверия для Гасли Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что в австрийской конюшне готовы оказать поддержку пилоту команды Пьеру Гасли в непростой период.

Футбол «Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове «Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».

Шоу-бизнес Певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо Глюкоза, считают некоторые фолловеры, могла снять кольцо ради фотосъемки или чтобы не потерять на гастролях.

Шоу-бизнес «Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.

Кино Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара» Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Политика Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.

Экономика Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Происшествия Альпинисты из Петербурга разбились в горах Кабардино-Балкарии В горах Кабардино-Балкарии при восхождении на Урал разбились два туриста из Санкт-Петербурга.

Общество Петербург назвали одним из самых трудолюбивых городов России Петербург занял второе место в рейтинге самых трудолюбивых городов в России. По этому показателю Северная столица уступила только Москве.

Армия и оружие Польша планирует модернизировать свои танки Т-72 Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.

Армия и оружие Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.

Футбол «Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».

Политика Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.

Политика Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.