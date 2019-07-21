Футбол

Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»Спорт-Экспресс вчера в 12:12

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом". 72-летний российский специалист неоднократно выходил за пределы своей зоны и что-то высказывал резервному арбитру.
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