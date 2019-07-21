Футбол

Локомотив — Тамбов 2:1Sport24.ru вчера в 11:07

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
После 70 минут игры железнодорожники ведут в счете 2:1. На гол полузащитника «Тамбова» Михаила Костюкова «Локомотив» ответил точными ударами Эдера и Владислава Игнатьева. На 66-й минуте матча главный арбитр встречи Станислав Васильев показал желтую карточку главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Юрий Семин: Игра Мурило? Пока все четыре центральных защитника в разных кондициях

Советский спорт02:56

Семин: матч ФК «Локомотив» с «Рубином» понравился больше, чем с «Тамбовом»

ТАССвчера в 12:08

Семин: «Получил желтую карточку по делу. Еще бы VAR, чтобы было меньше искаженных результатов»

Sport24.ruвчера в 11:47

Юрий Семин: «Жизнь продолжается!»

Матч ТВвчера в 12:11

Юрий Семин: «Думал, болельщиков будет сегодня еще меньше»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59

Семин получил желтую карточку в матче с «Тамбовом». Он часто выходил из технической зоны

Sports.ruвчера в 11:28

Сёмин: быстрее бы уже ввели VAR, меньше было бы искажённых результатов

Чемпионатвчера в 11:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

Обновлено в 03:49
Футбол

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги Европы

Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:32
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика

Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Культура

В Екатеринбурге на фестивале стрит-арта сделали работу о «Лебедином озере» по всем каналам

Работать над граффити Philippenzo вместе с друзьями и помощниками начал 17 июля.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Экономика

«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»

За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 07:13
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Космос

Ракета с воронежским двигателем успешно доставила космонавтов на МКС

Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ Ракета "Союз-ФГ" успешно вывела в космическое пространство корабль "Союз МС-13" с тремя космонавтами.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве

Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.
Обновлено в 08:55
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет

Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Здоровье

Назван напиток, разрушающий кости изнутри

Сладкая газировка не только не приносит пользы организму человека, но даже, наоборот, вредит здоровью.
Обновлено вчера в 06:39
Футбол

«Тоттенхэм» согласовал трансфер Сессеньона

Обновлено в 05:56
Политика

Трамп назвал ложью сообщения Ирана об аресте «шпионов» ЦРУ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщение властей Ирана об аресте 17 «шпионов» американского Центрального разведывательного управления.
Обновлено в 09:24
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве

Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Турист, не заплативший за ужин в Испании, сядет в тюрьму на 6 лет

Турист из Италии может сесть на шесть лет в тюрьму за неоплаченный ужин в ресторане на испанском острове Форментера.
Обновлено в 06:31
Политика

Медведчук оценил первые результаты выборов

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Экономика

Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") в I полугодии 2019 года более чем в 7 раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд рублей.
Обновлено в 08:21
Технологии

В России остановлено производство двигателей для ракет «Протон»

НПО Энергомаш сообщил, что произвел двигатели для всех заказанных ракет "Протон-М" и прекращает их производство, сообщает РИА "Новости" Как заявил директор предприятия Игорь Арбузов, создан необходимый задел для того, чтобы собирать ракеты для завершения этой программы.
Обновлено в 07:30
Политика

ОБСЕ оценила выборы в Верховную раду

Выборы в Верховную раду Украины прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам.
Обновлено в 08:44
Политика

На Украине подсчитали более трети голосов по итогам парламентских выборов

Центризбирком Украины подсчитала более 35 процентов голосов, отданных избирателями в ходе прошедших накануне выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Великобритания признала свои ВМС неспособными защитить интересы страны

Замминистра обороны Соединенного Королевства Тобиас Элвуд заявил, что ВМС страны не в состоянии защищать интересы государства во всём мире, сообщают Известия со ссылкой на Times.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное