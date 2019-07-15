В прошлом сезоне система VAR впервые была использована в России на матчах национального уровня. Видеоповторы применялись на играх Кубка России, начиная с полуфинала, а также в стыковых встречах между командами РПЛ и ФНЛ за места в высшем дивизионе чемпионата России.

Политика Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.

Политика Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.

Происшествия На Трубной площади началась акция независимых кандидатов в Мосгордуму В центре Москвы на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета Шишкана В деревне Поповка близ Раменскогого задержан 54-летний Олег Шишканов, который подозревается в организации убийства депутата Раменского районного Совета Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, совершенного в 2012 году.

Политика Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.

Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Политика Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.

Экономика Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Происшествия В московской клинике женщина умерла во время массажа лица Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.

Происшествия В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.

Музыка Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.

Армия и оружие Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Происшествия Автобус из Татарстана разбился в Башкирии В Башкирии разбился автобус из Татарстана, есть погибшие.

Наука Предки людей кормили детей в течение года после рождения Исследователи из Медицинской школы в Нью-Йорке пришли к выводу, что предки людей кормили детей в течение года после рождения.

Футбол Сане не перейдет в «Баварию» и останется в «Ман Сити» 23-летний полузащитник сборной Германии Лерой Сане останется на следующий сезон в английском «Манчестер Сити», несмотря на предметный интерес мюнхенской «Баварии».

Наука На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.

Игры Разработчики Apex Legends рассказали о борьбе с читерами Respawn Entertainment отчиталась о методах борьбы с читерами в Apex Legends.

Авто Появились фотографии салона новой Skoda Octavia Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.

Политика Макрон планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.