Футбол

Локомотив — Рубин 0:0 (1-й тайм)РБК 12:42

Локомотив — Рубин
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
  
2
Живоглядов
  
27
Серкейра
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
17
Жемалетдинов
  
7
Крыховяк
  
59
Миранчук
  
6
Баринов
  
11
Миранчук
  
19
Эдер
  
22
Дюпин
  
33
Данченко
  
5
Уремович
  
80
Сорокин
  
29
Денисов
  
7
Подберезкин
  
10
Коновалов
  
18
Могилевец
  
11
Давиташвили
  
20
Марков
  
6
Башкиров
  
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
В прошлом сезоне система VAR впервые была использована в России на матчах национального уровня. Видеоповторы применялись на играх Кубка России, начиная с полуфинала, а также в стыковых встречах между командами РПЛ и ФНЛ за места в высшем дивизионе чемпионата России.
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Подробнее о событии

На матче «Локомотив» — «Рубин» система VAR не будет применяться в онлайн-режиме

Sport24.ru11:38

На матче «Локо» – «Рубин» VAR будет в режиме офлайн

Sports.ru11:29

VAR на матче «Локомотив» — «Рубин» будет использован в тестовом режиме офлайн

Чемпионат11:58

Система VAR будет использоваться на матче «Локомотив» - «Рубин» в режиме офлайн

ТАСС10:51

Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»

LiveSport.ru03:49

Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Рубином»

Советский спорт02:18

Арбитры не будут использовать ВАР на матче «Локомотива» и «Рубина»

Спорт-Экспресс12:01
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