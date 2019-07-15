Футбол
Локомотив — Рубин 0:0 (1-й тайм)РБК 12:42
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
59
Миранчук
6
Баринов
11
Миранчук
19
Эдер
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
29
Денисов
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
11
Давиташвили
20
Марков
6
Башкиров
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
В прошлом сезоне система VAR впервые была использована в России на матчах национального уровня. Видеоповторы применялись на играх Кубка России, начиная с полуфинала, а также в стыковых встречах между командами РПЛ и ФНЛ за места в высшем дивизионе чемпионата России.
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