РПЛ

Нева СпортНева СпортМиранчук получил травму в матче с «Ростовом», его заменил Мариу

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил повреждение в матче с «Ростовом». Хавбек был вынужден покинуть поле, ему на замену вышел новичок команды Жоау Мариу.
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