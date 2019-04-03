Футбол

Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)LiveSport.ru 11:35

Локомотив — Ростов
0 – 0
1-й тайм
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Вратарь
1
Гильерме
  
Защитник
14
Ведран Чорлука
  
33
Соломон Кверквелия
  
Полузащитник
4
Мануэл Фернандеш
  
6
Дмитрий Баринов
  
11
Антон Миранчук
  
20
Владислав Игнатьев
  
27
Игорь Денисов
  
31
Мацей Рыбус
  
59
Алексей Миранчук
  
Нападающий
9
Федор Смолов
  
Ростов
Вратарь
30
Сергей Песьяков
  
Защитник
6
Рагнар Сигурдссон
  
24
Миха Мевля
  
25
Арсений Логашов
  
28
Евгений Чернов
  
80
Иван Новосельцев
  
Полузащитник
7
Роман Еременко
  
8
Ивелин Попов
  
11
Алексей Ионов
  
84
Александр Гацкан
  
Нападающий
19
Бактиер Зайнутдинов
  
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на первый матч 1/2 финала Кубка России, который пройдет на «РЖД Арене» в Москве.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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