Футбол
Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)LiveSport.ru 11:35
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
4
6
11
20
27
31
59
|Нападающий
9
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
25
28
80
|Полузащитник
7
8
11
84
|Нападающий
19
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на первый матч 1/2 финала Кубка России, который пройдет на «РЖД Арене» в Москве.
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