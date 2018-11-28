Футбол

«Локомотив» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 20:55
Sports.ru
03:30

Локомотив — Галатасарай
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
33
Кверквелия
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
11
Миранчук
  
27
Денисов
  
59
Миранчук
  
7
Крыховяк
  
8
Фарфан
  
9
Смолов
  
1
Муслера
  
14
Линнес
  
4
Азиз
  
43
Кабак
  
55
Нагатомо
  
15
Донк
  
25
Фернандо
  
17
Ндиайе
  
89
Фегули
  
9
Дердийок
  
7
Родригеш
  
Галатасарай
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:55 по московскому времени.
Sports.ru03:30

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