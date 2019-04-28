Футбол

«Локомотив» – «Енисей»: хозяева вышли вперед после автогола КичинаСпорт-Экспресс 08:28

Защитник "Енисея" Валерий Кичин забил гол в собственные ворота на 67-й минуте матча 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом". 26-летний Кичин после прострела футболиста "Локомотива" в штрафную "Енисея" в касание замкнул передачу в свои ворота.
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«Локомотив» — «Енисей»: Игнатьева унесли с поля на носилках

Чемпионат08:33

Игнатьев покинул поле на носилках в матче с «Енисеем»

Спорт-Экспресс08:34

Игнатьев получил травму в матче с «Енисеем» и покинул поле на носилках

Sports.ru08:44

«Локомотив» вышел вперед благодаря автоголу, «Енисей» сравнял, Фарфан спас. Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ06:41

«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru05:32

Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ с «Енисеем»

RT на русском06:07

Миранчуки, Смолов и Фарфан – в атаке у «Локомотива», Соболев выйдет впереди у «Енисея»

Бомбардир.ру05:47
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Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской

В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 08:21
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Общество

Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая

Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Музыка

Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»

Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания. Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Май готовит огромные денежные доплаты для пенсионеров: кто получит

С начала мая пенсионеры начнут получать «выпавшие» из-за правовых коллизий доплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Политика

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Политика

На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину

Ответ президенту России Владимиру Путину со стороны будущего украинского лидера Владимира Зеленского был неоднозначно встречен на Украине – некоторые обвинили его в глупости, а другие заметили продолжение риторики Петра Порошенко.
Обновлено в 08:12
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые эксперты портала «Колеса.ру» разработали рендерные изображения новой модели SUV-сегмента американской компании.
Обновлено в 02:58
Политика

Песков назвал причину осторожности китайских партнеров

Осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией не означает их приверженности антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Газовый баллон загорелся в кафе в центре Москвы

Факельное горение газового баллона произошло в кафе на Большой Грузинской улице в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:29
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Экономика

Новые магазины не открывают в петербургских ТЦ

В первом квартале 2019 года площадь новых магазинов в торговых центрах Петербурга составила 26 300 квадратных метров, сообщает АБН со ссылкой на аналитиков компании JLL.
Обновлено в 07:20
Единоборства

Херманссон победил «Жакаре» Соузу на турнире UFC on ESPN 3

В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.
Обновлено в 02:30
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Спорт

Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону

27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.
Обновлено в 07:53
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