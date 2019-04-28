Футбол
«Локомотив» – «Енисей»: хозяева вышли вперед после автогола КичинаСпорт-Экспресс 08:28
Защитник "Енисея" Валерий Кичин забил гол в собственные ворота на 67-й минуте матча 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом". 26-летний Кичин после прострела футболиста "Локомотива" в штрафную "Енисея" в касание замкнул передачу в свои ворота.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
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Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской
В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 08:21
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
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Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Музыка
Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»
Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания. Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Май готовит огромные денежные доплаты для пенсионеров: кто получит
С начала мая пенсионеры начнут получать «выпавшие» из-за правовых коллизий доплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей
Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Политика
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Политика
На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину
Ответ президенту России Владимиру Путину со стороны будущего украинского лидера Владимира Зеленского был неоднозначно встречен на Украине – некоторые обвинили его в глупости, а другие заметили продолжение риторики Петра Порошенко.
Обновлено в 08:12
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые эксперты портала «Колеса.ру» разработали рендерные изображения новой модели SUV-сегмента американской компании.
Обновлено в 02:58
Политика
Песков назвал причину осторожности китайских партнеров
Осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией не означает их приверженности антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Газовый баллон загорелся в кафе в центре Москвы
Факельное горение газового баллона произошло в кафе на Большой Грузинской улице в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:29
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Экономика
Новые магазины не открывают в петербургских ТЦ
В первом квартале 2019 года площадь новых магазинов в торговых центрах Петербурга составила 26 300 квадратных метров, сообщает АБН со ссылкой на аналитиков компании JLL.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Херманссон победил «Жакаре» Соузу на турнире UFC on ESPN 3
В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Спорт
Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону
27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.
Обновлено в 07:53