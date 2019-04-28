Футбол
Локомотив — Енисей 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 04:01
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
23
Тарасов
8
Фарфан
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
7
Зотов
6
Торбинский
78
Хубулов
9
Соболев
Енисей
Расстановка 5‑4‑1
Болельщики красноярского "Енисея" смогут бесплатно посетить матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом", сообщает "Советский спорт". По информации с официального твиттера "Енисея", билеты на гостевой сектор будут бесплатными.
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