Футбол

Локомотив — Енисей 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 04:01

Локомотив — Енисей
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
33
Кверквелия
  
7
Крыховяк
  
31
Рыбус
  
59
Миранчук
  
23
Тарасов
  
8
Фарфан
  
6
Баринов
  
11
Миранчук
  
9
Смолов
  
1
Нестеренко
  
94
Данченко
  
63
Гаджибеков
  
23
Сарр
  
13
Грицаенко
  
2
Кичин
  
17
Савичев
  
7
Зотов
  
6
Торбинский
  
78
Хубулов
  
9
Соболев
  
Енисей
Расстановка 5‑4‑1
Болельщики красноярского "Енисея" смогут бесплатно посетить матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом", сообщает "Советский спорт". По информации с официального твиттера "Енисея", билеты на гостевой сектор будут бесплатными.
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