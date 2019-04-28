Футбол

«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составыSport24.ru 05:32

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
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Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ с «Енисеем»

RT на русском06:07

«Локомотив» — «Енисей». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ06:41

«Локомотив» – «Енисей» – 0:0. Онлайн-трансляция

Sports.ru06:05

«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru05:32

«Локомотив» – «Енисей»: команды назвали стартовые составы

Спорт-Экспресс05:32

«Локомотив» — «Енисей»: Смолов и Миранчуки сыграют в первых минут

Чемпионат05:35

Миранчуки, Смолов и Фарфан – в атаке у «Локомотива», Соболев выйдет впереди у «Енисея»

Бомбардир.ру05:47
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