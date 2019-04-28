Футбол
«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составыSport24.ru 05:32
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Происшествия
У папы Вани Фокина забрали автомобиль за нетрезвое вождение
Мужчина признался, что сам частично виноват в этом: решил перепарковать автомобиль, но в тот момент был нетрезв.
Обновлено в 05:22
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек
Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Самолет с людьми разбился в Хабаровском крае
В Хабаровском крае сегодня, 27 апреля, разбился частный самолет Як-18, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол
Ломовицкий уверен, что в будущем будет готов занять место Промеса в «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий выразил уверенность, что в будущем сможет стать лидером команды, каким до этого был ушедший в «Севилью» Квинси Промес.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Политика
Гаспарян заявил, что Зеленский оказался «дурее» Порошенко
Гаспарян подчеркнул, что шоумен оказался "дурее" своего предшественника, украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
«Норвич» обеспечил себе выход в Английскую Премьер-лигу
"Норвич" обыграл "Блэкберн" в 45-м туре Чемпионшипа (второй дивизион чемпионата Англии по футболу) и гарантировал себе возвращение в премьер-лигу в будущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Эксперта удивил крайне странный список финалистов шоу «Голос. Дети»
Публицист Егор Холмогоров с удивлением просмотрел список финалистов и изумился.
Обновлено в 06:36
Футбол
Арустамян считает, что «Челси» обыграет в гостях «Манчестер Юнайтед»
"Челси" же Арустамян считает более сбалансированной, играющей командой, поэтому он уверен в победе "аристократов".
Обновлено в 05:43
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35