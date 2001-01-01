«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат 09:00

Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 75 рублей.

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