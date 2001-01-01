Футбол

«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат 09:00

Краснодар — Зенит
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча. Стоимость видеотрансляции — 75 рублей.
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