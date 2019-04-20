Футбол

«Локомотив» – ЦСКА: Васин впервые вышел на поле с февраля 2018 годаСпорт-Экспресс 13:09

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
"СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи. 30-летний россиянин в последний раз выходил в составе ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). Васин восстанавливался от разрыва крестообразных связок.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Васин вышел на поле впервые с февраля 2018 года

РИА Новости13:21

Защитник ЦСКА Васин проводит первый матч с февраля 2018 года

Sport24.ru13:18

Васин вышел на поле впервые за 14 месяцев, Тарасов не играл в РПЛ с октября

Sports.ru13:10

Васин вышел на поле впервые с февраля 2018 года

Матч ТВ13:18

Виктор Гончаренко: «Васину не хватает игрового тонуса»

Спорт-Экспресс14:29

Тугарев пропустит месяц из-за травмы пальца

Чемпионат15:00

Дмитрий Тарасов сыграл в РПЛ впервые с октября

Бомбардир.ру13:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Единоборства

Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149

Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:08
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В ДТП в Казахстане погибли как минимум трое граждан Узбекистана

Жертвами крупного ДТП с участием автобуса в Жамбылской области Казахстана стали граждане Казахстана и трое граждан Узбекистана, личность еще одного погибшего еще не установлена, сообщила в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
Обновлено в 06:35
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Гаджеты

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Футбол

Кристиан Сапата: «Мы не должны терять очки, поскольку боремся за ЛЧ»

Защитник «Милана» Кристиан Сапата в интервью клубному каналу прокомментировал ничью с «Пармой».
Обновлено в 10:39
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Игры

Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:15
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Космос

Марсоход NASA собран и тестируется

Специалисты американского космического агентства собрали и проводят тестирование нового марсохода, который должен будет сесть на поверхность Красной планеты в 2020 году.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Происшествия

Пять человек погибли из-за бури на юге США

Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Васин
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное