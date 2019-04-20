Локомотив — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)ProstoProSport 13:26

Васин вышел на поле после перерыва, заменив Родриго Бекао. Для Васина этот матч стал первым с февраля 2018 года. Напомним, что тогда защитник получил разрыв крестообразных связок колена и с тех пор восстанавливался.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Космос Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.

Единоборства Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC Российский боец смешанного стиля (ММА) Султан Алиев объявил о завершении карьеры после победы в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает Sport24.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Политика Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.

Политика Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Политика Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов Адвокат президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько подал от имени своей общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» иск в Шестой апелляционный административный суд Киева об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны.

Наука Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.

Политика Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования.

Политика США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.

Общество В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь» В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.

Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.

Политика Лавров призвал будущее руководство Украины уважать международное право Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вне зависимости от того, кто станет победителем в президентских выборах на Украине, нужно, чтобы будущие власти в Киеве уважали международное право и международные обязательства.

Хоккей Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».

Происшествия Слон насмерть затоптал пять человек в Индии После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов 35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.

Происшествия Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.