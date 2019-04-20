Локомотив — ЦСКА 1:1ProstoProSport 13:55

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА. Встреча, прошедшая в субботу в Москве на домашней арене "железнодорожников", завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 13-й минуте мяч забил Бенедикт Хеведес.

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