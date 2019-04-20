Футбол
«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКАЕженедельник Футбол 06:08
Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА соберет полные трибуны. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека, встреча состоится в субботу, 20-го апреля в 19:00. Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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Обновлено вчера в 18:00
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Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
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Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
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Обновлено вчера в 13:02
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Путешествия
В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай
Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
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Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Авто
В Нью-Йорке назвали лучший автомобиль года
Лучшим автомобилем для города стал Suzukii Jimny, лучшим люксовым автомобилем оказался Audi A7, а награда "Гиперкар года" присуждена McLaren 72OS.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В Кремле рассказали о переговорах советников Путина и Трампа
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Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено вчера в 11:34
Космос
Два НЛО заметили возле китайского модуля при стыковке с Шэньчжоу-8
В время проведения стыковки модуля Тяньгун-1 с Шэньчжоу-8 на записи появились 2 НЛО.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
ЖКХ
Отопление отключат в Москве в конце апреля
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Обновлено в 03:30
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено 16 апреля в 06:46
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На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
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Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Обновлено в 03:18
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
На вдову актера Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
Обновлено вчера в 14:51
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
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