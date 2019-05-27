Футбол
«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в АвстриюМатч ТВ 06:55
Футболисты московского «Локомотива», накануне обыгравшие «Уфу» (1:0) в 30-м туре РПЛ, ушли в отпуск. 18 июня коллектив Юрия Семина пройдет медосмотр и 20-го числа отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля.
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