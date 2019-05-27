«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в АвстриюМатч ТВ 06:55

Футболисты московского «Локомотива», накануне обыгравшие «Уфу» (1:0) в 30-м туре РПЛ, ушли в отпуск. 18 июня коллектив Юрия Семина пройдет медосмотр и 20-го числа отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля.

«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Экономика «Северсталь» повысила прогноз роста спроса на сталь в РФ Шевелев отметил, что "Северсталь" не ожидает существенного изменения баланса рынка стали, так как, вероятно, прирост спроса будет соответствовать росту мощностей.

Шоу-бизнес Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Политика Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.

Политика Мосгорсуд признал законным продление ареста всех украинских моряков Мосгорсуд отклонил жалобы относительно продления срока ареста восьмерым морякам, задержанным в Керченском проливе в 2018 году; таким образом, все 24 участника того инцидента остаются под стражей.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.

Армия и оружие Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Экономика Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Происшествия Два теплохода столкнулись в Москве На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".

Политика Новым президентом Литвы становится Гитанас Науседа В Литве вчера, 26 мая, выбирали нового президента. Во втором туре принимали участие Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.

Наука Ученые рассказали, как марихуана влияет на мозг подростков Подростковый период считается самым уязвимым для развития мозга: в это время устанавливается регуляторная связь между областями коры головного мозга высокого порядка и областями, отвечающими за обработку эмоций, и дети крайне уязвимы к связанным с наркотиками нарушениям в развитии.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Футбол «Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Космос В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.

Музыка Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Шоу-бизнес 49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз 49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз Напомним, Сергей Астахов был женат дважды.

Общество Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.