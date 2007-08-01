Футбол
Футбол, РПЛ, Локомотив – Зенит, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 10:58
Очередное противостояние лидеров состоится на стадионе в Черкизово, где столичный "Локомотив" примет "Зенит" из столицы Северной. SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: Футбол, РПЛ, Локомотив Зенит, прямая текстовая онлайн трансляция .
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Одни считают, что Кристина унаследовала многие внешние черты своей мамы, другие же уверены: Орбакайте выросла совершенно другой женщиной, нежели Пугачева.
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В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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