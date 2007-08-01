Футбол, РПЛ, Локомотив – Зенит, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru 10:58

Очередное противостояние лидеров состоится на стадионе в Черкизово, где столичный "Локомотив" примет "Зенит" из столицы Северной. SPORT.RU приглашает вас на прямую текстовую онлайн трансляцию этого поединка: Футбол, РПЛ, Локомотив Зенит, прямая текстовая онлайн трансляция .

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