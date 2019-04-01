Футбол

«Локомотив» - «Зенит». Предматчевый раскладТелеканал Санкт-Петербург вчера в 22:30

Сегодня в Москве сине-бело-голубые постараются заработать дополнительные очки, чтобы оторваться от преследователей в турнирной таблице.
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«Локомотив» - «Зенит». Предматчевый расклад

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 22:30
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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