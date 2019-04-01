Футбол
«Локомотив» - «Зенит». Предматчевый раскладТелеканал Санкт-Петербург вчера в 22:30
Сегодня в Москве сине-бело-голубые постараются заработать дополнительные очки, чтобы оторваться от преследователей в турнирной таблице.
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Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Авто
В Сан-Франциско представлен эксклюзивный McLaren 600LT
Эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT получил не только особый цвет кузова (Vega Blue), но и значительное количество различных элементов, который выполнены из карбона.
Обновлено в 16:39
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Политика
В Монреале прошел марш протеста против закона о запрете религиозной одежды
Несколько тысяч человек вышли в Монреале на марш протеста против планов властей провинции Квебек принять закон о запрете ношения всех религиозных атрибутов одежды государственными служащими в рабочее время.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Здоровье
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства
В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено в 16:00
Кино
В США скончалась актриса Роберта Хэйнс
Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Энергетика
Правительство предложило не возвращать независимым трейдерам НДС при экспорте топлива
Правительство рассматривает возможность не возвращать НДС (20%) при экспорте тем компаниям, кто вывозит за рубеж нефтепродукты и при этом не имеет собственной нефтепереработки, следует из презентации Минэнерго от 21 марта к совещанию у премьера Дмитрия Медведева.
Обновлено в 17:19
Технологии
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Технологии
Facebook планирует проложить кабель вокруг Африки
Обновлено в 14:31
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму
Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.
Обновлено в 14:08
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Политика
Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав
Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.
Обновлено в 00:25
Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13