Футбол

Локомотив - Ростов: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:10

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Эдер
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
Как все сложится, узнаем в 19:30 из репортажа на "Матч Премьер" и "Матч Планета". Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.
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«Локомотив» — «Ростов» — 2:2, 3 апреля 2019, обзор матча 1/2 Кубка России

Чемпионат15:30

Обзор матча Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Комсомольская правда14:30

Футбол, Кубок России, 1/2 финала, Локомотив - Ростов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:44

Полуфинал Кубка России. Первый матч. «Локомотив» – «Ростов». Онлайн

Советский спорт12:31

Локомотив - Ростов: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:10
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