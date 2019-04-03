Локомотив - Ростов: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:10

Как все сложится, узнаем в 19:30 из репортажа на "Матч Премьер" и "Матч Планета". Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

Армия и оружие В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Здоровье Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.

Футбол Система VAR впервые была использована в российском футболе Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые применена в матче под эгидой Российского футбольного союза.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180 Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.

Гаджеты IPhone 11 показали на новом рендерном видео Напомним, что презентация iPhone 11 состоится традиционно осенью, а к тому времени появится немало разных слухов о новинке и рендеров.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Экономика Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.

Политика Украина запретила авиаперелеты с Россией После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Происшествия В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.

Общество Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.

Происшествия С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.

Армия и оружие Журнал Минобороны рассказал, что российские военные владеют телепатией Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов.

Гаджеты Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Новые настройки появятся у некоторых пользователей сегодня и в ближайшие недели станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Армия и оружие НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Шоу-бизнес Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши» Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.