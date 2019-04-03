Футбол
Локомотив - Ростов: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:10
Соломон Кверквелия
|29′
|50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
|54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
|57′
Антон Миранчук
|68′
|72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
|73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
|74′
|83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
|83′
Эдер
|85′
|86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
|90′+6′
Арсений Логашов
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
6
11
20
27
31
59
|Нападающий
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
25
28
80
|Полузащитник
8
84
|Нападающий
Как все сложится, узнаем в 19:30 из репортажа на "Матч Премьер" и "Матч Планета". Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.
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Обзор матча Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков
Комсомольская правда14:30
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
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