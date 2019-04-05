Футбол

«Локомотив»-«Зенит»: как Семак выйдет из тисков лимитаНева Спорт 05:28

Локомотив — Зенит
7 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Проблемы у «Зенита» все же есть. Из-за травм Кузяева и Ерохина, неважной формы Шатова, команда Семака зажата в тисках лимита на легионеров. На игру с «Локомотивом» есть дилемма: нужно воткнуть пять российских футболистов и поставить в состав Нобоа.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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