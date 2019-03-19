Футбол

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренераВсе про Спорт ру 14:03

«Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.
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Владе Йованович покинул должность главного тренера «Локомотива»

Спорт-Экспресс10:45

Боб Доневалд стал главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань»

КП - Кубань11:28

Боб Доневальд стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

Sports.ru11:58

«Локомотив-Кубань» объявил о назначении нового главного тренера

Матч ТВ11:38

Доневальд сменил Йовановича на посту главного тренера «Локомотива-Кубани»

РИА Новости11:28

Главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань» стал Боб Доневалд

Кубань 2412:56

Доневалд возглавил «Локомотив-Кубань»

Чемпионат11:25
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Уфолог обнаружил на фото астероида Бенну инопланетные корабли и здания

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Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд".
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Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

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Политика

Стало известно, кто будет исполнять обязанности президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев 19 марта в эфире федеральных каналов заявил, что уходит с поста главы государства.
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Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летием

Алла Борисовна Пугачева, которая в апреле тоже отметит свое 70-летие, не забыла поздравить российского народного артиста Валерия Леонтьева с днем рождения.
Обновлено в 12:45
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Политика

Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Кино

Скончался режиссёр Марлен Хуциев

Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.
Обновлено в 01:54
Хоккей

Форвард «Барыса» Кормье дисквалифицирован на один матч

«На основании представленных материалов спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Патриса Кормье по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте лиги.
Обновлено в 14:01
Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»

В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту

Обновлено в 14:36
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Политика

Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Генпрокуратура разрешила бизнесменам из «списка Титова» вернуться в РФ

Генпрокуратура РФ не видит препятствий для возвращения в страну шестерых предпринимателей из "списка Титова".
Обновлено в 12:14
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Общество

Свинку Пеппу обвинили в сексизме

Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Наука

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика

Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 01:13
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