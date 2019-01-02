Футбол

«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка
Матч ТВ
14:32

«Локомотив-Кубань» уступил французскому АСВЕЛ в матче первого тура группового турнира Еврокубка. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 65:67. Самым результативным игроком в составе победителей стал мощный форвард Альфа Каба, набравший 16 очков и сделавший 13 подборов.
Матч ТВ14:32

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17 очков Маклина не помогли «Локомотиву-Кубань» в матче с АСВЕЛом

Чемпионат14:34

«Локомотив-Кубань» проиграл АСВЕЛу в первом туре Топ-16 Еврокубка

Sport24.ru14:46

«Локомотив» уступил АСВЕЛу в матче Еврокубка

Спорт-Экспресс14:40

«Локомотив-Кубань» проиграл «Виллербану» в топ-16 Еврокубка

Советский спорт15:00

«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка

Матч ТВ14:32

Еврокубок. Топ-16. 1-й тур. УНИКС одолел «Зенит», «Локомотив-Кубань» уступил «Виллербану»

Sports.ru06:02

«Локомотив-Кубань» - АСВЕЛ: матч с главным конкурентом

Все про Спорт рувчера в 16:27
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Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

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Дональд Трамп назвал причину распада СССР

Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане.
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Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
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Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

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Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
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Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Политика

Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В порту под Калининградом затонуло рыболовное судно

Обновлено в 15:55
Политика

МИД Канады проверит гражданство Уилана

МИД Канады заявил, что проверит информацию о возможном канадском гражданстве Пола Уилана.
Обновлено в 13:56
Космос

Ультима Туле оказалась похожа на гантель

Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт

Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 15:30
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:24
Политика

СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»

Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Спасатели нашли тело ребенка под завалами в Магнитогорске

В Магнитогорске спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов многоэтажного дома, подъезд которого рухнул в результате взрыва газа.
Обновлено в 13:17
Футбол

«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»

Обновлено в 16:55
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге

Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете

История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
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Во Флориде рыбаки сняли на видео самую большую рыбу в мире

Китовые акулы считаются самыми большими рыбами в мире.
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French professional basketball player for ASVEL Basket of the LNB Pro A.
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