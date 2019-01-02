Футбол
«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка
«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче ЕврокубкаМатч ТВ14:32
«Локомотив-Кубань» уступил французскому АСВЕЛ в матче первого тура группового турнира Еврокубка. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 65:67. Самым результативным игроком в составе победителей стал мощный форвард Альфа Каба, набравший 16 очков и сделавший 13 подборов.
Матч ТВ14:32
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Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
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Кино
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Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
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