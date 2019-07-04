Футбол
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уиллом КаммингсомРИА Новости 03:35
Американский баскетболист Уилл Каммингс стал игроком "Локомотива-Кубани", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба. Как отмечается, 26-летний разыгрывающий подписал с кубанской командой контракт сроком на два года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
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Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека
В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший 4,5 тонны топлива. В результате взрыва погибли три человека, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
Согласно опубликованному 5 июля на сайте правительства постановлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в стране будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено 05 июля в 05:44
Шоу-бизнес
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
На Украину прибыла первая в истории партия нефти из США
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Гилерме: сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Обновлено в 03:52
Единоборства
Отец Нурмагомедова: «С Диасом можно было бы провести бой, его не нужно раскручивать»
Обновлено в 02:49
Политика
В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Диетолог не рекомендует исключать красное мясо из рациона
Специалист рекомендует избегать продуктов из переработанного мяса, однако полностью исключать его из рациона не следует.
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В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика
В Киеве прозрели: советник Зеленского предложил возобновить подачу воды в Крыму
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев заявил, что идея с отключением водоснабжения Крыма является неконструктивной и мешает возобновлению контроля за территорией полуострова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Космос
В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии
Группа японских и китайских ученых, в ходе исследования Крабовидной туманности, нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено в 03:38
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07