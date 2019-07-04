Баскетбол
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уиллом КаммингсомРИА Новости 03:35
Американский баскетболист Уилл Каммингс стал игроком "Локомотива-Кубани", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба. Как отмечается, 26-летний разыгрывающий подписал с кубанской командой контракт сроком на два года.
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