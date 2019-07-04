Баскетбол
«Локомотив-Кубань» подписал MVP немецкой БундеслигиВсе про Спорт ру 08:14
Каммингс провел прошлый сезон в «Ольденбурге», с которым занял второе место, а в плей-офф дошел до 1/2 финала и в среднем набирал 21,3 очка, 3,1 подбора и 4,4 передачи. Уилл был признан MVP немецкой бундеслиги по итогам регулярного чемпионата с коэффициентом эффективности «20,5».
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