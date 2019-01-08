Баскетбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Скайлайнерс» в рамках Еврокубка
«Локомотив-Кубань» обыграл «Скайлайнерс» в рамках ЕврокубкаМатч ТВ15:03
«Локомотив-Кубань» обыграл «Скайлайнерс» в матче 2-го тура группового этапа топ-16 Еврокубка. Встреча прошла во Франкфурте и завершилась со счетом 91:69 в пользу краснодарской команды.
Матч ТВ15:03
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